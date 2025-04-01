"60 − 70% чекають на повернення України" Як живуть люди в тимчасово окупованому Бердянську

Росія за понад три роки повномасштабної війни окупувала близько 69,9 тисячі квадратних кілометрів України. Це площа, що дорівнює території двох країн – Бельгії та Нідерландів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph. Жителі окупованого Бердянська розповіли, що в місті багато магазинних вітрин забиті, дитячі майданчики закинуті, а деякі туристичні пам'ятки росіяни перетворили на імпровізовані військові об'єкти.

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"Місто, розташоване вздовж Азовського узбережжя України, перетворилося на місто-привид після вторгнення Росії. Вночі люди рідко виходять на вулиці. А ті, хто виходить, роблять це зі страхом перед російськими окупаційними силами, які можуть довільно обшукувати й заарештовувати людей у будь-який час", – пише видання.

Як росіяни перетворювали місто на військовий форпост

The Telegraph зазначає, що за три дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська армія увійшла до міста. Третина населення покинула Бердянськ – перед війною там проживало 100 тисяч людей. Місцеві, які залишилися, спостерігали, як місто перетворюється на військовий форпост: солдати в цивільному заповнюють кафе, діє комендантська година, а тисячі незнайомих осіб займають покинуті робочі місця та будинки.

Оскільки більшість жителів виїхали й нікому працювати на державних підприємствах, місто почали заселяти росіяни,

– розповіла 52-річна мешканка міста.

У Бердянськ Росія переселила сотні тисяч росіян, щоб заповнити брак робочої сили та ще більше зміцнити свою владу над захопленими територіями.

У місті багато жителів із російських регіонів, особливо з Дагестану. Вони часто обіймають керівні посади в лікарнях, школах і комунальних службах,

– розповіла вчителька бердянської школи.

Містяни додали, що новоприбулим росіянам окупанти виплачують підвищені зарплати та заселяють у будинки, покинуті українцями.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад третина жителів залишили тимчасово окуповані території Запорізької області. За цей час Росія переселила в регіон лише "трохи менше" людей.

Наразі місцеві побоюються, що під час мирних переговорів їхнє місто "може назавжди стати російським".

Мирна угода – складна дилема, це вибір між свободою і смертю. З одного боку, це означає, що нам доведеться залишитися там, де ми зараз перебуваємо, але з іншого – це означає продовження війни та нові смерті молодих людей,

– розповів один літній містянин.

Багато жителів Бердянська все ще сподіваються на повернення до України.

Містяни чинять опір та чекають визволення

"Із решти населення, що залишилося тут, 60 – 70% чекають на повернення України. Вони не вірять і не хочуть вірити, що Росія прийшла назавжди", – розповіла вчителька.

За минулі три роки росіяни застосовували в місті репресії, русифікацію й тортури для контролю над місцевим населенням.

Двоє з трьох мешканців, які погодилися поспілкуватися з журналістами, зробили це за допомогою смартфонів, які ретельно ховали від російських окупантів.

За словами містян, ці гаджети є їхнім зв'язком із зовнішнім світом. Місцеві чинять опір власними способами. Наприклад, вони називають супермаркети й вулиці тими самими іменами, які вони мали до приходу російських ритейлерів і солдатів.

"На ринку деякі продавці продовжують вести бізнес рідною українською, стверджуючи, що не знають іншої мови – це ознака того, що дехто ще не втратив надію на те, що одного разу Україна повернеться,

– повідомив The Telegraph.

Місцеві також зазначають, що сподіваються на справедливий мир, щоб Бердянськ знову став українським містом.