Окуповані території: Зеленський повідомив про терор і вбивства вчителів, вихователів, активістів

Російські окупанти намагаються нав'язати свої правила на територіях, які вони тимчасово захопили. Вони намагаються знищити проактивних громадян, щоб інші їх боялися.

Президент України Володимир Зеленський виступив перед румунським парламентом. Глава держави повідомив румунським політикам: Буча – це не єдине місце страшних злочинів окупантів.

Читайте також Україна – не остання ціль, – Зеленський застеріг, що наступною в планах Путіна може бути Молдова

Вбивства вчителів, вихователів та активістів

На окупованих територіях ворожі солдати коять злочини у надії, що люди почнуть їх боятися та будуть готові підкоритися. Мішенями росіян стали педагоги та активісти.

Нам відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів, вихователів на тимчасово окупованій території. Нам відомо про цілеспрямований терор проти усіх, кого окупанти розглядали як активістів, як людей, пов’язаних з армією,

– заявив Володимир Зеленський.

Окрім того, навіть наявність у помешканні національної символіки може спровокувати окупантів на вбивство.

Дивіться звернення Володимира Зеленського до парламенту Румунії