Український дух не зламати: свічки пам'яті про жертв Голодомору запалили на окупованих землях

У четверту суботу листопада Україна щороку вшановує пам'ять жертв Голодомору. На окупованих територіях теж у вікні запалили свічку пам'яті.

24 Канал пише з посиланням на "Спротив", що вшанували пам'ять жертв Голодомору в Маріуполі, Донецьку, Новій Каховці та інших тимчасово окупованих Росією населених пунктах.

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Що відомо про вшанування пам'яті жертв Голодомору на окупованих територіях

Центр національного спротиву повідомив, що, попри тиск та терор росіян, на тимчасово захоплених територіях України запалали свічки пам'яті про жертв Голодомору.

Десятки світлин із різних міст окупації надійшли на наш анонімний чат-бот. Це свідчення мужності й незламності наших земляків, які навіть під загрозою репресій віддають шану мільйонам убитих голодом українців,

– відзначили у центрі.

Там пояснили, що свічки пам’яті, запалені у темряві окупації, – це не лише акт вшанування, а й символ живого спротиву.

Свічку пам'яті запалили на окупованих територіях / фото з телеграм-каналу "Спротиву"

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До речі, Росія чудово знає, що українці проти окупації та пам'ятають про всі злочини Москви. Тому навіть так звана адміністрація "Донецкого государственного университета" заборонила студентам згадувати роковини Голодомору, назвавши це нібито західною та антиросійською "пропагандою".