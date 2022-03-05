На окупованих територіях Донбасу — масова паніка, ватажки готуються до втечі

Доки російське керівництво веде активні та масштабні бойові дії на території України, у квазіутвореннях на Донбасі коїться щось незрозуміле. Окупанти не втрачають контроль над захопленими містами, однак ситуація у "республіках" суттєво змінюється.

Хоча більшість жителів створених Путіним анклавів й накачувалася пропагандою протягом 8 років, через віроломні дії кремлівського фюрера місцеві мешканці потроху починають прозрівати, повідомляють джерела 24 каналу у розвідці. Зовсім не через бомбардування українських міст – більшості фанатів Росії наплювати на українське населення – через тотальну мобілізацію чоловіків.

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За всі роки війни на Донбасі у захоплених Росією містах виросло ціле покоління. Так, їм промивали мізки "побєдобєсієм" та іншими пропагандистськими наративами, однак брати участь у бойових діях більшість з молодиків не збиралися та не хотіли.

Сотні трун з мобілізованим "м'ясом" вже ховають на Донбасі

Перед початком російського вторгнення ватажки квазіутворень оголосили тотальну мобілізацію. Окупанти пакували взагалі всіх чоловіків та хлопців та примусово утримували їх у нелюдських умовах.

Згодом, перед безпосереднім нападом, більшість мобілізованих перевезли до Росії та посилили ними контингент ЗС РФ.

Розуміючи, що зовсім не мотивовані та фактично цивільні чоловіки одразу почнуть здаватися у полон, військові злочинці не відправляли їх із першою хвилею наступу.

За задумами окупантів, після "дестабілізуючого прориву" та проходу важкої техніки вглиб України, мобілізовані мали б проводити зачистки території під пильним наглядом поліцейського спецназу РФ.

Таким чином, як вважало російське командування, чоловіки з ОРДЛО не мали б можливості розбігтися та здатися у полон.

Тих, хто відмовлявся брати участь у безглуздій війні, розстрілювали на місці. За попередніми даними, серед майже 20 тисяч мобілізованих на Донеччині та Луганщині окупанти вбили понад 500 людей.

Оскільки ж всі плани наступу загарбників на Україну одразу провалилися, всі терористичні задуми росіян з "ефективним" використанням "м'яса" не спрацювали. На практиці ЗСУ швидко розбили більшість наступальних батальйонно-тактичних угруповань окупантів, а також велику частину мобілізованих в ОРДЛО, які перетнули кордон у напрямку Харкова, Чернігова та Сум.

Озброєні гвинтівками часів Другої світової війни, без бронежилетів та з 80 – 90-річними касками зовсім деморалізовані та перелякані мобілізовані масово дезертують при першій нагоді.

Втрати на Донбасі майже не приховують

Російські окупаційні війська зазнають величезних втрат в Україні, але у Кремлі намагаються в будь-який спосіб приховати втрати – не забирають тіла загиблих, забороняють їм носити натільні номери для ідентифікації та везуть залишки до Білорусі. Тимчасово окупованих територій України це взагалі не стосується.

Командування армії загарбників напряму каже мобілізованим, що діставати їх тіла та рятувати поранених ніхто не збирається, мовляв, самі розбирайтеся. Як це не дивно, але мобілізовані мешканці "республік" до своїх ставляться набагато краще, аніж росіяни до своїх. Принаймні більшість загиблих вони якимось чином витягують з поля бою.

Каравани з автобусами з "вантажем 200" курсують з-під Чернігова, Сум та Харкова забезпечують росіянам такий пасажиропотік, що позаздрити міг би навіть київський метрополітен до початку війни. Звісно, більшість тіл загиблих витягнути нікому не вдасться через неймовірний жах перед ЗСУ, однак щонайменше 500 пластикових пакетів з примусово мобілізовани на Донеччину та Луганщину вже привезли. Від реальних масштабів втрат, які у "республіках" цілком відомі, в шоку навіть самі очільники бандформувань. Про місцевих жителів навіть казати не треба.

Ватажки "республік" готуються план втечі

Також, за даними розвідки, 4 березня в окупаційних адміністраціях у Донецьку та Луганську проходили термінові наради серед найближчого оточення Пушиліна та Пасічника. Колаборанти обговорювали свої дії у випадку контрнаступу ЗСУ та звільнення територій. Звісно, у такому випадку ані Пушилін, ані Пасічник, як і їх оточення, залишатися на Донбасі не збираються. Тому в будинках, де мешкають очільники терористичних формувань, потроху почали пакувати валізи.

Крім того, ватажки "ДНР" та "ЛНР" не відмовилися від планів усунути один одного для монополізації всіх російських грошей, але наразі обом доповіли про те, що шансів у "республік" на існування майже немає. Оскільки як тільки захисники України зменшать небезпеку для великих міст у центрі України, війська одразу відправляться на відрізання російських угруповань від кордонів.