На окупованих територіях не транслювали Путіна: ефір "несподівано" вимкнули

У Росії 9 травня відзначають чи не головне свято країни – "день побєди". В цей день з трибун до росіян звернувся і їх вождь Володимир Путін. А от в Україні з трансляцією цієї пропаганди "виникли проблеми".

Загалом увесь військовий парад, який 9 травня запланувала Росія, видався суцільним фарсом.

Детальніше Марш ґвалтівників та вбивць, – в українському МЗС жорстко висловилися про парад у Москві

Цей парад у Росії транслювали по всіх центральних телеканалах. Зважаючи на "любов росіян до телевізора", через який до них і доносять пропаганду, окупанти планували показати це все і в Україні. Мова йде про тимчасово окуповані території.

Та на пропагандистів очікував провал. За даними українського Держспецзв'язку, "під час проведення параду та виступу керівника країни-агресора у столиці ворожої держави, які транслювали усі російські пропагандистські канали, трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена". Що стало причиною вимкнення трансляції – не уточняється.

Путін не вперше "зникає" з екранів "у прямому ефірі"

Варто відзначити, що це не вперше з трансляцією виступів Путіна стаються такі "несподіванки". При цьому навіть для російських глядачів. Так було під час урочистого концерту в Москві, приуроченого до річниці анексії Криму. Хоч пропагандисти й доказували, що трансляція відбувається в прямому ефірі, але несподівано замість виступу Путіна на стадіоні почали показувати концерт Олега Газманова звідти ж. Що в черговий раз довело, що російське телебачення нічого не показує в прямому ефірі.

Ганебний парад у Росії

Російська влада та їх пропагандисти не очікували, що 9 травня особливих причин радіти в них не буде. Швидка та переможна війна проти України не вдалася. Натомість тепер саме сучасну Росію порівнюють з нацистською Німеччиною.

Значні втрати техніки та живої сили змусили Кремль значно скоротити амбіції щодо параду в Москві. А в деяких російських містах парад взагалі відбувся без військової техніки. Адже 1145 танків, які могли б пройти вулицями цих міст, були знищені в Україні. Тут же на металобрухт українські захисники перетворили й 2764 бойових броньованих машин.

Дійшло до того, що в таки містах, яка Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Самара та Новосибірськ не було авіашоу в небі. Офіційна версія – нельотна погода. Хоча в цей час на Росії ясно.

Паради росіяни планували провести й в окупованих містах України. Та знову невдача. У Херсоні заледве зібрали людей. А в Маріуполі, який майже повністю знищений окупантами, у кінцевому результаті вирішили від цього відмовитися.