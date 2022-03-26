На окупованих територіях росіяни збільшують кількість блокпостів

Триває тридцять перший день повномасштабної російсько-української війни. Окупанти продовжують тероризувати людей на захоплених територіях.

Про це 26 березня повідомили у Міністерстві оборони України. Російські вбивці забороняють вільно пересуватися людям.

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"На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення", – повідомили у Міноборони.

Як діють рашисти

Окупанти в деяких населених пунктах Херсонщини посилюють терор місцевих. Вони проводять обшуки в будинках, щоб виявити учасників АТО чи ООС, військовослужбовців, волонтерів та їхніх рідних. Також повідомляють про чисельні факти викрадення жінок й катування місцевих.

Ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників,

– заявили у Міноборони.

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