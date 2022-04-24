На окупованих територіях українці масово відмовляються від ворожої "допомоги"

На окупованих територіях Харківщини розгортається широкий волонтерський рух. Українці допомагають один одному, навідріз відмовляючись від російської так званої "допомоги".

Наприклад, у Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчі та ліки. Вони самостійно збирають гроші.

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У Куп'янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери доставляють технічну воду для літніх людей.

Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою. Все тому, що 21 – 23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори.

Окупанти шоковані

Загарбники здивовані активністю та самоорганізацією українців. За їхніми словами, в Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством.

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