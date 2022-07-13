На окупованих землях місцеві й надалі нападатимуть на російських "чиновників", – Британія

російським посіпакам на окупованих територіях України живеться не солодко. Адже, окрім загрози покарання за державну зраду, на них може очікувати й більш значне покарання від місцевого населення.

З моменту початку повномасштабного вторгнення до України, чимало тих осіб, які мали український паспорт, перейшли на бік ворога. Дехто з них став так званими "мерами" окупованих міст чи сіл. Дехто ж себе навіть називав мало не управителями цілих регіонів. Всі вони "за приклад" для себе брали гауляйтера окупованого Криму сєргєя аксьонова, хоча варто було б більше уваги звертати на те, що сталося з олександром захарченком в Донецьку.

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Тож раз за разом на окупованих територіях з'являється інформація про вибухи там, де перебувають ці самі зрадники України. І не всім після цього вдається залишитися живими.

До таких належить і Євгеній Юнаков. Він став гауляйтером містечка Великий Бурлук на Харківщині. Та 11 липня російські пропагандисти були змушені підтвердити, що він загинув – його авто підірвали.

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані власної розвідки відзначає, що на окупованих територіях України й справді є доволі значні антиросійські настрої.

"Ймовірно, напади на "чиновників" посиляться, збільшуючи й без того значні виклики, з якими зіштовхуються російські окупанти", – відзначили в британському Міноборони.

Там же наголосили, що така ситуація ще більше посилює тиск на скорочені військові формування окупантів на цих територіях.

Покарання за зраду України

Варто додати, що Юнаков – не перший перебіжчик на сторону окупантів, хто загинув після цього. В Херсоні в автомобілі підірвали одного з колаборантів Дмитра Савлученка. Він загинув.

Дещо більше пощастило Юрію Турульову, якого окупанти призначили "керувати" Чорнобаївкою. На нього теж був замах, але він вижив.

Гауляйтерка Мелітополя Галина Данильченко вже боїться з'являтися на людях через кількість вибухів у місті. Варто побоюватися за своє життя і Володимиру Сальдо з Херсону, який теж поки вцілів після замаху на нього.

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