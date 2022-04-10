Окупований 150-тисячний Мелітополь ризикує залишитися без медиків

Щодня з тимчасово окупованого росіянами Мелітополя їде 4 - 5 лікарів. Серед колективу є паніка і це вже призводить до проблем.

Медики не хочуть жити в окупації тому ще не розуміють, що відбуватиметься далі. Загалом тиску на лікарів від окупаційної влади немає, але й допомоги теж.

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Відсутність деяких кадрів вже призводить до проблем з закриттям чергувань. А лікарі продовжують виїжджати.

Щодня їде з міста 4 – 5 лікарів. Це кваліфікаційні кадри. Паніка серед колективу є і з кожним днем все більше й більше. Майже ніхто не хоче лишатися в окупації, тому що не розуміють що тут далі буде,

– кажуть медпрацівники з місцевої лікарні.

Ліки закінчуються

У медичних закладах ще залишились невелика кількість ліків з "довоєнного" фонду. Їх використовують дуже обережно.

Це те, чим ми можемо забезпечити хворих на першу добу безкоштовно. Але ж лікування жодної патології не відбувається за 24 години,

– розповіли медики.

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