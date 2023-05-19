Промивають мізки навіть шестирічкам: на окупованій частині Запоріжжя святкують "день піонерії"

Росіяни продовжують знущатися з мешканців тимчасово окупованих територій. Так, на захопленій частині Запоріжжя вирішили святкувати "день піонерії".

Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, росіяни продовжують зомбувати українських дітей на окупованих територіях. Власне, 19 травня загарбники відзначали так званий "день піонерії".

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Росіяни промивають мізки дітям

Окупанти на захоплених територіях Запоріжжя створив 159 первинних організацій "Руху перших". Це зробили для того, щоб насаджувати кремлівські наративи. За даними Федорова, затягнули туди три тисячі українських дітей. Їх загарбники іменують "послідовниками традицій піонерії". Відомо, що мізки промивають навіть шестирічним першокласникам.

Але це ще не все. У Мелітополі незабаром планують відкрити "Дім Юнармії". У ньому, за словами міського голови, неповнолітні проходитимуть так звані навчання у військово-патріотичних секціях.

Росія продовжує порушувати всі міжнародні норми, дедалі більше затягуючи у війну дітей. Але розплата вже близько. Задушитесь на своїх червоних краватках,

– наголосив Федоров.

Окупанти не лише продовжують знущатися з маленьких українців на захоплених територіях. Вони також звозять на Запоріжжя живу силу та техніку.

До чого тут так звана "евакуація"