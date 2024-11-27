Окупована частина Запоріжжя залишилася без світла

На окупованій території Запорізької області проблеми зі світлом. Окупаційна влада обіцяє виправити ситуацію.

На окупованій частині Запорізької області зникло світло. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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ЛЕП пошкоджені

За словами окупаційного губернатора регіону Євгена Балицького, світло зникло через пошкодження на лінії електропередач.

Він також повідомив, що роботи завершаться найближчим часом, електропостачання буде відновлено у повному обсязі.

Раніше окремі райони частини Запорізької області, що перебуває під контролем Росії, зокрема місто Енергодар, вже виявлялися знеструмленими. Тоді причиною також називалися проблеми на лінії електропередач. Збройні сили України про атаки на енергосистему регіону не повідомляли.

Також електрики немає на окупованій частині Херсонської області. Без світла залишилося понад 137 тисяч жителів 172 населених пунктів у Генічеському, Новотроїцькому, Верхньорогачикському, Великолепетихському, Іванівському та Нижньосірогозькому муніципальних округах.