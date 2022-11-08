В окупований Донецьк прибули російські слідчі, аби з'ясувати, куди ділись морпіхи, – Генштаб
Джерело:Генштаб
Росіяни намагаються з'ясувати, що сталось у Павлівці біля Вугледара та куди ділись окупанти зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. Направили у Донецьк навіть слідчу групу.
Це підтвердив Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 листопада. Росіяни їдуть, щоб порахувати втрати.
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З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Росії на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету Росії,
– йдеться у повідомленні.
Що сталось у Павлівці
Попередньо в українській армії підтвердили, що в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару ворог має великі втрати. А 155 російська бригада через них поскаржилась губернатору.
Однак, Росія вважає, що окупантів треба "виховувати". Тож, до бригади відправили й офіцерів-вихователів, які мають стишити бунти серед військових та "підняти морально-психологічний стан окупантів".
Що відомо про бунт 155 бригади росіян
Попри офіційні заяви, навіть пропагандисти визнали факт втрат та заявили, що бригаду треба евакуювати, проте такої можливості немає.
Після розголосу в міноборони Росії нарешті прокоментували інцидент. Проте назвали події "ефективними наступальними діями" в напрямку Вугледара.
ЗСУ вибивають окупантів
Тож, "операцію" у Павлівці окупанти, схоже, що провалили. Є підстави вважати, що ворога повністю або частково вибили з села та околиць.
Втрати ворога на цьому напрямку шалені
Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась пояснив у коментарі 24 каналу, що 300 вбитих та поранених окупантів, про яких морпіхи написали у листі керівництву – це лише з цієї 155 бригади. Але вона була під Павлівкою не сама, тож втрати росіян у цих боях ще більші.
Та навіть, якщо розбиратись із втратами лише у цій бригаді, то, за словами Карася, серед цих 300 людей – фактично всі штурмовики. Джерела, які український військовий знайшов у російській армії, і яким, на його переконання, можна довіряти, зазначили, що справді 75% учасників штурму з рядів морської піхоти загинули.
Якщо 75% загинули, значить штурмували людей 400 – 500, а ще був штаб та інші, тобто сумарно їх брало участь близько 900 – 1000 людей. Відповідно бригада зараз залишилася зі штабом, водовозками та з п'яним політруком. А штурмовиків не залишилось,
– зауважив військовий.
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