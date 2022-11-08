В окупований Донецьк прибули російські слідчі, аби з'ясувати, куди ділись морпіхи, – Генштаб

Росіяни намагаються з'ясувати, що сталось у Павлівці біля Вугледара та куди ділись окупанти зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. Направили у Донецьк навіть слідчу групу.

Це підтвердив Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 листопада. Росіяни їдуть, щоб порахувати втрати.

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З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Росії на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету Росії,

– йдеться у повідомленні.

Що сталось у Павлівці

Попередньо в українській армії підтвердили, що в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару ворог має великі втрати. А 155 російська бригада через них поскаржилась губернатору.

Однак, Росія вважає, що окупантів треба "виховувати". Тож, до бригади відправили й офіцерів-вихователів, які мають стишити бунти серед військових та "підняти морально-психологічний стан окупантів".

Що відомо про бунт 155 бригади росіян 6 листопада 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії заявила, що в боці Павлівки на Донеччині в них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та зниклих безвісти. Через це вони написали листа губернатору. 6 листопада 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії заявила, що в боці Павлівки на Донеччині в них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та зниклих безвісти. Через це вони написали листа губернатору.

Попри офіційні заяви, навіть пропагандисти визнали факт втрат та заявили, що бригаду треба евакуювати, проте такої можливості немає.

Після розголосу в міноборони Росії нарешті прокоментували інцидент. Проте назвали події "ефективними наступальними діями" в напрямку Вугледара.

ЗСУ вибивають окупантів

Тож, "операцію" у Павлівці окупанти, схоже, що провалили. Є підстави вважати, що ворога повністю або частково вибили з села та околиць.

Втрати ворога на цьому напрямку шалені

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась пояснив у коментарі 24 каналу, що 300 вбитих та поранених окупантів, про яких морпіхи написали у листі керівництву – це лише з цієї 155 бригади. Але вона була під Павлівкою не сама, тож втрати росіян у цих боях ще більші.

Та навіть, якщо розбиратись із втратами лише у цій бригаді, то, за словами Карася, серед цих 300 людей – фактично всі штурмовики. Джерела, які український військовий знайшов у російській армії, і яким, на його переконання, можна довіряти, зазначили, що справді 75% учасників штурму з рядів морської піхоти загинули.

Якщо 75% загинули, значить штурмували людей 400 – 500, а ще був штаб та інші, тобто сумарно їх брало участь близько 900 – 1000 людей. Відповідно бригада зараз залишилася зі штабом, водовозками та з п'яним політруком. А штурмовиків не залишилось,

– зауважив військовий.

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