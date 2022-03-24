Окупований Крим "кишить" російськими військами, а морги й лікарні переповнені військовими

В окупованому Росією Криму активно пересувається військова техніка, боєприпаси та залишки особового складу. Морги переповнені по всій території Кримського півострова.

Про пересування російських військових повідомляють в містах Сімферополь, Бахчисарай, Феодосія, Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ та не тільки.

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Аеропорт в Сімферополі залишили закритим щонайменше до 1 квітня. В частині шкіл на півночі Криму впродовж останнього місяця досі тривають канікули.

Морги та лікарні переповнені

Тим часом як Росія продовжує приховувати реальні втрати, морги та лікарні в Криму залишаються переповненими. Також відомо, що у Криму вже поховали 18 солдатів російської армії, частина з них – громадяни України.

Мешканці Севастополя постійно чують гул ракет

Мешканці Севастополя впродовж усього дня, а особливо вночі, чують гул ракет, які ворог запускає по містах України з акваторії Чорного моря.

Чоловікам в Криму активно почали надходити повістки, частину громадян продовжують мобілізувати на війну.

Деякі українці вимушено їдуть до Криму, а в них забирають паспорти

У зв’язку зі штучною гуманітарною кризою, яку створюють російські війська у Херсонській області, Бердянську та Маріуполі, частина громадян України вимушено їде до Кримського півострова. При перетині адміністративної межі в них забирають паспорти громадян України, а замість них видають так звані посвідчення "тимчасового перебування".

Також до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим активно надходять запити від громадян України, які хочуть тимчасово покинути територію Кримського півострова.

Тим часом окупаційні адміністрації Росії в Криму намагаються тиснути на кримськотатарських активістів та правозахисників, здійснюючи черговий акт політики витіснення корінного кримськотатарського народу.

Нещодавно окупанти провели незаконний обшук голови центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедля та затримали його. А кримськотатарського активіста Абдурешита Джеппарова кинули за ґрати на 15 днів.

В Криму штучно намагаються дискредитувати кримських татар та сприяють розпалюванню ворожнечі до корінного народу. Куплені пропагандистські пабліки в соціальній мережі ВК, публічно викладають дані кримських татар, які виступають проти війни в Україні,

– йдеться в повідомленні.

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