На окупованій Луганщині морги – перевантажені, у війському госпіталі – одні росіяни

На території тимчасово окупованого Луганська в місцевій лікарні окупанти розмістили військовий госпіталь. За даними Генштабу ЗСУ, місцеві морги перевантажені росіянами, а госпіталь повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями РФ.

Таку інформацію сьогодні опублікували у щоденному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв'язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рашисти продовжують зазнавати втрат серед керівного складу. У Чорнобаївці українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева.

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