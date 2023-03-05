На Луганщині окупанти терміново ставлять на військовий облік 17-річних підлітків

На окупованій Луганщині російські терористи продовжують робити безлад. Так, вони терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.

До того ж на окупованій Луганщині заборонено пересування без російського паспорта. Також триває вручення повісток.

До речі У Мелітополі росіяни змушують дітей користуватися автоматами

Що відбувається на Луганщині

Як розповіли в ОВА, комісії з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють на окупованій Луганщині.

До 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік підлітків 2006 року народження, що мешкають у так званій псевдореспубліці "ЛНР".

Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії,

– зауважили в ОВА.

Окрім цього, триває вручення повісток громадянам старшого віку, які не перебувають, але зобов'язані бути на військовому обліку. Загарбники посилили пошуки осіб, які ухиляються від призову. На підставі запитів з окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть у пункти призову.

Також зменшено із п’яти до одного року мінімальний період, на який укладається перший контракт на проходження військової служби між громадянином іншої держави та міноборони Росії.

"Це дозволить скоріше закрити проблемні місця ворога особами з інших країн", – наголосили в ОВА.

Колишні зеки рекламують "Вагнер" у російських школах

Нещодавно у Росії вербувальники ПВК "Вагнера" почали агітацію в старших класах серед школярів. Найманці не приховують свого минулого, заявляючи, що вони – зеки.

Так, найманці збирають анкети випускників шкіл, щоб вербувати їх для участі у війні проти України.

До того ж у російському місті Санкт-Петербург з початку 2023 року запустили молодіжний клуб під назвою "Вагнеренок", який був створений на базі ПВК "Вагнера". Повідомлялося, що цей клуб був заснований з метою "розширення кругозору російської молоді" за ініціативою Євгена Пригожина.