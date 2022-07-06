"Русскій мір" показав оскал у розстріляному Маріуполі: за чим "асвабадітєлі" прийшли на руїни

Російські окупанти безжально грабують захоплений і зруйнований ними Маріуполь. Майно місцевих жителів із пограбованих квартир та гаражів цілими караванами йде до росії.

Збагачення на кістках

Ось характерний випадок. Житель міста наївно шукає свою вкрадену "баггі", яку мародери витягли зі взламаного гаража та вивезли до Донецька.

Не пропустіть У Росії все йде за планом: біда в тому, що план – повне г***о



Житель Маріуполя сподівається знайти своє "баггі", яке вкрали російські мародери / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



Люди не полишають надію знайти майно, вивезене окупантами / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

У відповідь йому пишуть, що таких випадків повно, і повернути машину вже навряд чи вийде, бо в Донецьку обчистили всі автосалони і так і не повернули вкрадене. До того ж, машину взагалі могли відвезти до росії, а там уже не знайдеш.

"Русскій мір" у всій своїй красі. Скільки б росіяни не прикривали свій напад на Україну якимись високими цілями, головна мета для них – це просто ось такий нахабний та відвертий грабіж місцевого населення. Так-так, того самого російськомовного населення, яке путін нібито захищає.

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