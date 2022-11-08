У Маріуполі окупанти знищили мурал із дівчинкою, яка втратила матір через обстріл у 2015 році

Російські загарбники вперто намагаються зламати український народ, його історію та соціальну пам'ять. У тимчасово окупованому Маріуполі вони повністю знищили відомий мурал "Мілана".

У міськраді міста оприлюднили відео з пустою стіною багатоповерхівки, на якій було зображено дівчинку. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що таким чином окупанти вкотре показали "справжню велич російської культури".

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Муралу "Мілана" в Маріуполі більше немає

Як написали у міській раді Маріуполя, стінопис був символом трагедії війни. На ньому була зображена 6-річна дівчинка Мілана з Донецької області.

Як виглядає зараз стіна, де був намальований мурал: дивіться відео

Мілана стала сиротою у 2015 році, коли під час ворожого обстрілу маріупольського мікрорайону "Східний" її мама загинула. Вона героїчно врятувала донечку, прикривши її собою.

Лікарі змушені були ампутувати Мілані ногу. Дівчинка наново вчилася ходити.

У згадку про цю проникливу історію український художник Олександр Корбан намалював портрет дівчинки на одній з багатоповерхівок Маріуполя у 2018 році. Мурал став пам'яткою про жертв російського обстрілу.

У 2022 році на 9-му місяці повномасштабної війни Росії проти України, загарбники повністю знищили мурал. Однак пам'ять їм знищити не вдасться, кажуть у міській раді.

Але як би не хотіли окупанти знищити цей наш спільний біль, в них нічого не вийде. Можна знищити мурал, але не пам‘ять про ті страшні дні. Ми повернемося і все відновимо,

– написали в маріупольській міськраді.

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Що зараз відбувається у Маріуполі: останні новини

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що наразі окупанти не збираються покидати Маріуполь. Натомість вони активно будують фортифікаційні споруди та виготовляють бетонні протитанкові піраміди до метра заввишки.

4 листопада Путін видав нібито Маріуполь – "древнє російське місто". Крім того, він додав, що планує працювати над його "відновленням". Зауважимо, що знищити спершу до тла, а потім розповідати байки про відновлення та допомогу – типова практика для російських загарбників.

Насправді окупантам начхати на місцевих. Жителі Маріуполя змушені виживати у напівзруйнованих квартирах без тепла. Маріупольці навіть вивісили на своїх домівках плакати: "Ми замерзли! Help!".

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