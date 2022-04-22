В окупований Новоайдар доставили майже 300 поранених і загиблих загарбників

Наші ЗСУ продовжують завдавати колосальних втрат ворогу як у техніці, так і в живій силі. Так, лише за один день, 20 квітня, до центральної районної лікарні Новоайдара привезли 220 поранених російських окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, окрім багатьох поранених, у лікарню доправили понад 50 мертвих ворогів.

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Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат:

до 250 осіб,

до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

Загальні втрати ворога

З 24 лютого українські захисники ліквідували 21 000 російських військових. У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані постійно доповнюють. Адже точну кількість втрат ворога важко встановити через високу інтенсивність бойових дій.

Втрати ворога у техніці

танків – 829,

бойових броньованих машин – 2118,

артилерійських систем – 393,

РСЗВ – 136,

засобів ППО – 67,

літаків – 172,

гелікоптерів – 151,

автомобільної техніки – 1508,

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166,

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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