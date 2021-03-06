Подарунок на 8 березня від окупантів: Ялта – на 2 дні з цілодобовим водопостачанням

Широкий жест з нагоди жіночого свята підготувала окупаційна влада жителям Ялти. 7 – 8 березня у місті вода з кранів тектиме цілодобово. Це – небачена розкіш, адже у Ялті уже понад 2 місяці водопостачання – за строгим графіком.
Джерело:24 канал
Про це повідомила так звана глава адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко у фейсбуці. Повідомлення Павленко прикрасила зображенням квітів та сердечками.
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Люди відреагували по-різному на "жест" окупаційної влади
Інформую вас про те, що 7 – 8 березня буде здійснюватись цілодобове водопостачання. Гарних вихідних,
– втішила місцевих жителів Павленко.
У коментарях люди відреагували по-різному. Одні писали "Ура" та дякували, інші саркастично прокоментували "подарунок" так званої влади. Мовляв, жінкам дали воду, аби вони зайнялись пранням та на свято перемили підлогу.
Що відомо про проблеми з водою в окупованому Криму
- Після окупації Росією Криму Україна припинила водопостачання на півострів.
- Через засуху ситуація з водою у Криму наблизилась до екологічної катастрофи.
- На півострові обміліли водосховища. Сподівались, що вони поповняться після танення снігу, проте цього не сталось.