Зник інтернет і зв'язок, – Андрющенко розкрив деталі нових ударів по ТОТ
- У Бердянську Запорізької області безпілотники вгатили по дата-центру росіян, що призвело до зникнення інтернету та зв'язку.
- Атака по окупованих територіях була комплексною, у Приморську під ураження потрапили вузли зв'язку.
В окупованому Бердянську пролунали вибухи. Туди прилетіли дрони-камікадзе середньої дальності, їх ще називають middle strike. Ключовим центром удару БпЛА став дата-центр. Він розташований неподалік від 9–ї школи міста.
Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що ураження прийшлося саме туди, будівля центру розбита.
Вибухи у Запорізькій області: які наслідки атаки?
Внаслідок удару по дата-центру в Бердянську фактично зник інтернет. Окупаційний провайдер "Поінт" з серверами припинив роботу. Крім того, мережа ретрансляторів цифрового телебачення "Русский мир" теж не працює, зокрема в Бердянську, Маріуполі, Мангушському районі Донеччини.
Зник інтернет і зв'язок. Це потужний удар по інформаційному зв'язку росіян, але він був не єдиний. У Приморську, який неподалік від Бердянська, теж був завданий удар по вузлу: вибиті вежі, припинилась робота певних операторів мобільного зв'язку, інтернет-провайдерів,
– поділився Андрющенко.
Це був комплексний удар по системі зв'язку в окупованій частині Запорізької області. Окрім того, як повідомив керівник Центру вивчення окупації, були ураження в порту Бердянська. Зі слів Андрющенка, нині цей об'єкт не був ціллю, ймовірно туди приземлила дрон російська система ППО. Від порту до дата-центру, який опинився під атакою, відстань незначна. Можливо, цей БпЛА летів туди, а не на порт.
"Це вже третій удар по системі зв'язку росіян. Вибито її було і в Мелітополі, і в Приморську, а там вони намагались налагодити системи замість вимкнених Starlink. Думаю, далі їм буде "весело", бо це не останні удари по інфраструктурі зв'язку", – прогнозує Андрющенко.
Що ще стало ціллю дронів на ТОТ нещодавно?
1 березня Сили безпілотних систем разом з ССО у Запорізькій області "вполювали" на ворожу РЛС "Каста" 35Н6. Це двокоординатна самохідна станція радіолокації для контролю повітряного простору. Вона здатна виявляти одночасово до 20 повітряних цілей на хвилину на супермалих висотах.
Неподалік окупованого Маріуполя безпілотники атакували російські РЛС "Імбир" та ЗРК С-300В. Перша уявляє собою трикоординатну самохідна станція радіолокації для виявлення крилатих ракет та аеродинамічних цілей на відстані до 175 кілометрів. Таких в Росії 200 штук. Це рідкісний і дрогрих засіб з системи ППО ворога. Другий – це пуско-заряджальна самохідна установка ЗРК, теж є елементом протиповітряної оборони противника.
У ніч на 28 лютого СОУ уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів окупантів і передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії Росії на ТОТ Донеччини. На тимчасового окупованій території Херсонської області завдано ураження по логістичних об'єктах ворога.