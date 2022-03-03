На окупованому Донбасі формують частини з резервістів, яких окупанти перекидатимуть на Харків

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини триває формування частин з резервістів. Російські куратори планують терміново перекидати маршеві роти під Харків.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Резервістів призивали у січні – лютому 2022 року.

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Варто зауважити, що мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення через дії окупантів.

У Генштабі також наголосили, що поряд з цими діями російські загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі, поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди.

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