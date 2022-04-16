На окупованому Донбасі росіяни мобілізують дітей до армії

Окупаційна влада псевдореспублік на Донбасі проводить мобілізацію до лав незаконних збройних формувань 16-річних дітей, які брали участь у так званих "патріотичних клубах".

Цю інформацію омбудсменка Людмила Денісова отримала від партнерських правозахисних організацій, які працюють на окупованих територіях Донбасу.

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Так, стало відомо, що росіяни мобілізують навіть неповнолітніх учасників "патріотичних клубів", яким виповнилося лише 16 років.

Серед підлітків вже є загиблі, зокрема Іван Шифман – учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу "Наследники победы" з міста Комсомольське.

Денісова наголосила, що пропаганда та проведення військових навчань дітей проводиться на Донбасі вже не один рік. З 2017 року самопроголошені республіки навчають "випускників", готових брати до рук зброю.

Такі дії Росії грубо порушують закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини.

До слова, російські загарбники щодня втрачають своїх військових. Тож вони не полишають спроб відправити воювати українців з тимчасово окупованих територій Донбасу. У Генштабі ЗСУ вважають, що звідти можуть мобілізувати 60 – 70 тисяч людей.

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