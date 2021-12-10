На окупованому Донбасі є близько 200 місць, де катують українців

Правоохоронці розслідують понад тисячу злочинів, пов'язаних із незаконними ув'язненнями та тортурами на окупованих територіях. Вже встановили близько 200 так званих "в'язниць" бойовиків.

У цих місцях протягом усього періоду війни утримували і продовжують утримувати українців. Про це розповів начальник департаменту "військових злочинів" Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

До речі СБУ шукає свідків злочинів ката "Ізоляції" Куликовського

Скільки українців катували у "в'язницях" бойовики

За словами Рудя, через ці місця пройшло понад 3,5 тисячі осіб. Більшість з низ зазнавали тортур та інших форм жорстокої та нелюдської поведінки.

Скільки катів засудили

Чиновник розповів, що підозри оголосили вже понад 140 особам, а до суду направили обвинувальні акти щодо 54 людей. Також він звернув увагу на наявність трьох вироків щодо 17 осіб.

Це невелика кількість, але вона пов'язана насамперед із недосконалістю кримінально-процесуального законодавства щодо спеціального судового розгляду,

– пояснив Рудь.

Затримання ката "Ізоляції" Куликовського: що відомо

Українські спецслужби затримали бойовика Дениса Куликовського – "Палича" у Києві. Він керував в'язницею "Ізоляція".

За попередньою інформацією, у 2019 році Куликовський утік з окупованих територій до Росії. Проти бойовика порушили справи за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, торгівлю людьми, створення терористичної групи чи організації; порушення законів та звичаїв війни.