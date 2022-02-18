В окупованому Донецьку біля будівлі "уряду" бойовиків стався вибух

Російські ЗМІ повідомили, що в окупованому Донецьку біля будівлі так званого "уряду" бойовиків 18 лютого прогримів вибух. На місце події вирушили рятувальники.

Окупанти заявили, що автомобіль належить Денису Синенкову – начальнику так званої "міліції" на окупованій Донеччині. За даними ЗМІ, бойовик не постраждав.

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Вибух прогримів близько 19:00. На місце події вирушили рятувальники.

Вибух в окупованому Донецьку: дивіться відео

На місце вибуху вже вирушили рятувальники: дивіться відео

"Свідома провокація бойовиків"

У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що вибух – свідома провокація з боку окупантів. Про це свідчить низка факторів.

Деталі

Офіційний Київ неодноразово повідомляв, що не збирається атакувати.

Тим часом, зважаючи на ситуацію, у Донецьку підвищили заходи безпеки. Розмістити вибухівку біля окупаційної адміністрації можна лише за вказівкою вищого керівництва бойовиків.

У роздуванні конфлікту зацікавлені саме окупанти. Українська сторона упродовж тривалого часу повідомляла, що бачить врегулювання конфлікту виключно політичним шляхом.

Одним з перших на місце вибуху прибув відомий пропагандист Семен Пєгов, відомий своїми інформаційними провокаціями.