В окупованому Донецьку біля будівлі "уряду" бойовиків стався вибух
18 лютого 2022 , 18:28Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Російські ЗМІ повідомили, що в окупованому Донецьку біля будівлі так званого "уряду" бойовиків 18 лютого прогримів вибух. На місце події вирушили рятувальники.
Окупанти заявили, що автомобіль належить Денису Синенкову – начальнику так званої "міліції" на окупованій Донеччині. За даними ЗМІ, бойовик не постраждав.
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Вибух прогримів близько 19:00. На місце події вирушили рятувальники.
Вибух в окупованому Донецьку: дивіться відео
На місце вибуху вже вирушили рятувальники: дивіться відео
"Свідома провокація бойовиків"
У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що вибух – свідома провокація з боку окупантів. Про це свідчить низка факторів.
Деталі
- Офіційний Київ неодноразово повідомляв, що не збирається атакувати.
- Тим часом, зважаючи на ситуацію, у Донецьку підвищили заходи безпеки. Розмістити вибухівку біля окупаційної адміністрації можна лише за вказівкою вищого керівництва бойовиків.
- У роздуванні конфлікту зацікавлені саме окупанти. Українська сторона упродовж тривалого часу повідомляла, що бачить врегулювання конфлікту виключно політичним шляхом.
- Одним з перших на місце вибуху прибув відомий пропагандист Семен Пєгов, відомий своїми інформаційними провокаціями.