В окупованому Донецьку запрацювала сирена "громадянської оборони"

В окупованому Донецьку 18 лютого почала працювати сирена "громадянської оборони". Терористи зухвало залякували напередодні, що Київ буцімто буде наступати.

З яких саме причин в окупованому Донецьку лунає сирена серед дня поки невідомо. Але терористи також заявляли й про евакуацію населення до Росії.

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Сирена в окупованому Донецьку 18 лютого: дивіться відео

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