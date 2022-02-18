В окупованому Донецьку запрацювала сирена "громадянської оборони"
18 лютого 2022 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
В окупованому Донецьку 18 лютого почала працювати сирена "громадянської оборони". Терористи зухвало залякували напередодні, що Київ буцімто буде наступати.
З яких саме причин в окупованому Донецьку лунає сирена серед дня поки невідомо. Але терористи також заявляли й про евакуацію населення до Росії.
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Сирена в окупованому Донецьку 18 лютого: дивіться відео
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