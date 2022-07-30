В Енергодарі сталася "бавовна" у готелі, в який заселилися російські окупанти

У ніч проти 30 липня у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунали вибухи. Після цього у місті почалася пожежа.

В Енергодарі "бавовна" у готелі з окупантами

За попередньою інформацією, в Енергодарі спалахнув готель ЗАЕС. Відомо, що у цьому готелі жили російські військові.

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В Енергодарі "чомусь" бавовна в готелі, куди заселились окупанти. З переляку хаотична і панічна стрільба, вереск поранених і напівздохлих росіян змішався з детонацією "ковдр і подушок", які ці розумово відсталі притягли з собою,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що все місто чує сморід "шкварок". Крім того, наголосили, що українська армія ще навіть не починала. Уявіть, що буде, коли почне!

Дивіться "бавовну" в готелі з окупантами в Енергодарі: відео

На Півдні ЗСУ завдали 7 авіаударів росіянам

Українські захисники та захисниці продовжують вибивати російського ворога з нашої землі. Так, на Півдні Збройні Сили України 7 разів атакували росіян з авіації. Окупанти втратили майже 30 одиниць техніки і понад 100 штук особового складу.

Відомо, що:

парами штурмовиків і винищувачем атакували 2 скупчення сили та техніки росіян в Херсонському і Снігурівському районах, на Миколаївщині – склад ворожих боєприпасів;

4-ма парами гелікоптерів вдарили по скупченню сили та техніки росії в Снігурівському й Бериславському районах;

на Херсонщині та Миколаївщині влучили в опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога.

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