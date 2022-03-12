В окупованому Херсоні переслідують і затримують активістів: журналіст розповів, як живе місто

Російські війська тимчасово окупували Херсон і вже переслідують людей. Орда Путіна намагається встановити контроль над мирним населення, яке відчайдушно чинить опір та виходить на протести.

Ворог має списки активістів, які виступають проти війни

Журналіст з Херсона Костянтин Риженко розповів, що російські окупанти затримують українських активістів і колишніх військових. Також орда переслідує журналістів та людей з проукраїнською позицією.

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Риженко зазначив, що росіяни мають списки активістів, які виступають проти війни та окупації. Противник розшукує людей, які співпрацюють з українськими силовиками.

Йдеться про тих, хто робить фотографії переміщення російської техніки. Журналіст розповів, що окупанти розшукують і його. Також є неперевірена інформація про затримання іншого журналіста.

За словами Риженка, росіяни вриваються у квартири, вибиваючи двері та перевертають квартири.

Останні кілька днів, як у місто завезли СОБР і Росгвардію, представники Росгвардії почали ходити по домівках і вибивати двері активістам, колишнім співробітникам СБУ, колишнім військовим. Погрожують журналістам,

– розповів він.

Журналіст зазначив, що російські силовики оточили один з найбільших у місті ринків – Дніпровський ринок. Там вони перевіряють телефони людей.

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Окупантів цікавить, чи передавала людина інформацію про пересування російської техніки у чат-бот СБУ.

Як розповів Риженко, російські війська зайняли СІЗО й місцевий відділок МВС. Туди вони звозять затриманих людей. Він розповів про велику кількість затримань у Новій Каховці.

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