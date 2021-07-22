Довелося викликати швидку: в окупованому Криму до кримських татар увірвалися з обшуком

У Євпаторії, на території тимчасово окупованого Криму, російський ОМОН провів обшук в помешканні кримських татар. Це не перший випадок, коли окупаційна влада вдається до залякування корінного народу півострова подібним методом.

Інцидент стався у четвер, 22 липня. Спецпризначенці окупантів ввірвалися у помешкання 57-річного Алі Ібрагімова та його 27-річного сина Мустафи.

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З якою метою проводять обшуки

Родичі та друзі одразу ж прибули до будинку, де проходив обшук, але їх туди не впускали. Ніхто з тих, хто прибув до помешкання не знав причину обшуку. Очевидці розповіли, що з вікна будинку виглянула дружина Ібрагімова, яка попросила викликати швидку, але що сталося нікому не повідомили. Також за словами родича та друга сім'ї Ельдара Газієва, Мустафу Ібрагімова відвели в місцевий магазин.

Старшого сина Мустафу забрали в магазин. Там теж тривають слідчі дії. Я зранку заїжджав туди – двері зачинені, всередині силовики, нікого туди не впускають і не випускають. Що вони там роблять? Чи є там свідки, чи немає – невідомо,

– розповів чоловік.

Обшук завершився близько 13:30. В будинок Ібрагімових були допущені адвокати. Зараз вони з’ясовують місце перебування Алі та його старшого сина, обставини обшуку та в чому їх звинувачують.

Після того, як слідчі покинули будинок, мама чоловіка розповіла, що силовики ввірвалися в будинок близько 9 ранку й одразу повалили на підлогу її синів.

Дружина Ібрагімова пояснила, що швидку викликали для матері, якій раптово стало зле. Також жінка розповіла, що один зі слідчих уже проводив обшуки в їхньому будинку ще у 2015 році.

Сім'я Ібрагімових не вперше страждає від окупаційної влади

У березні 2018 року Алі Ібрагімова декілька годин утримували на КПП "Армянськ", де він зазнав фізичних травм від працівників ФСБ. Та тоді родичі разом з юристами та правозахисниками врятували чоловіка.

Активісти наголошують на тому, що зараз також необхідна реакція суспільства, правозахисників та ЗМІ. Родичі мають намір звертатися на гарячі лінії ФСБ, прокуратури та МВС Криму.

Реакція на обшук не забарилася

На своїй сторінці у фейсбуці голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що обшуки та затримання кримських татар під час мусульманських свят є особливою формою залякування окупаційної влади. Також він додав, що такі дії демонструють нехтування елементарних прав людей на території окупованого півострова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для того, щоб вона припинила порушувати права людини на окупованій нею території.

Зараз мусульмани святкують Курбан-байрам, яке ще називають "святом жертвоприношення". Це одне із двох найбільших свят в мусульманському календарі.