В окупованому Криму формують "казачі підрозділи": замінять силовиків, яких відправили в Україну

В тимчасово окупованому Криму окупанти активно займаються формуванням так званих "Кримського та Севастопольського казачих округів".

У відомстві зазначили, що мета таких казачих парамілітарних утворень має стати "несення державної або іншої казачої служби" в окремих районах Криму.

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Призначення казачіх загонів

За законами країни-окупанта "про державну службу російського казацтва", такі утворення покликані зокрема "організовувати військово-патріотичне виховання призовників та їх підготовку до військової служби у рф та позавійськову підготовку членів казацьких товариств під час їх перебування у запасі"; "брати участь в охороні громадського порядку, захисті Державного кордону рф, боротьбі з тероризмом".

Враховуючи, що російська армія зазнає величезних втрат у війні з Україною, саме так звані "казачі підрозділи" можуть розглядатися як оперативний резерв для поповнення військових частин, або ж на них можуть покладатися функції підрозділів з підтримання "порядку",

– зазначили у відомстві.

Українці мають триматись якнайдалі від таких загонів

У Представництві закликали українців в тимчасово окупованому Криму не брати участі у подібних утвореннях та уникати співпраці з будь-якими мілітарними чи парамілітарними організаціями на території рф чи в тимчасово окупованому Криму.

"Це дозволить вам не брати участі у війні проти України, не бути співучасниками воєнних злочинів без строку давності та запобігти ризикам для власного життя і здоров’я", – зазначили у відомстві.