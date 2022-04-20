В окупованому Криму хочуть розправи над Поклонською за її висловлювання про символ Z

У "парламенті" окупованого Росією Криму запропонували позбавити заступницю голови "Росспівробітництва" Наталію Поклонську всіх звань та нагород за її висловлювання про спецоперацію Росії та символ Z.

Як повідомляють росЗМІ, під час засідання депутат від фракції ЛДПР Сергій Дрьомов розкритикував висловлювання Поклонської щодо символу "Z", який використовує російська армія у війні проти України.

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Що сказала Поклонська про символ Z

Раніше в інтерв'ю Наталія Поклонська сказала, що літера Z символізує трагедію та горе для Росії та України, бо гинуть солдати.

Пізніше в соцмережах вона написала, що закликає "до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно". Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам.

В окупованому Криму образилися на її слова

Депутат Дрьомов, коментуючи це, заявив, що Поклонська має вибачитися. А якщо "таке ще раз повториться, її необхідно позбавити всіх звань та нагород".

"Спікер держради" анексованого Криму Володимир Константінов додав, що підтримує думку Дрьомова.

Для нашої команди буква Z – це священна буква, я не хочу ні з ким вступати в полеміку. "Спецоперація" підтримана, ми розуміємо, навіщо вона робиться… Якщо хтось хоче пошкодувати когось, закликати до миру, то закликати треба було українську сторону..,

– сказав він.

Додамо, що 20 квітня так званий "парламент" Криму своєю постановою позбавив “державних нагород" сімох людей, зокрема Леоніда Кравчука та Леоніда Кучму, боксера Олександра Усика та співачку Злату Огневич.

До слова, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що на території тимчасово окупованого Криму настрої людей є різними. Більшість людей мовчать, але намагаються відсторонитися від окупаційної влади та затятих пропагандистів.

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