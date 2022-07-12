У Криму побили російського військового через символіку "Z": окупанти обіцяють помститись

Останнім часом у мережі з'являється інформація про те, що в окупованому Криму почався спротив російській пропаганді. Наприклад, днями побили ворожого військового за одяг із буквою "Z".

В Криму побили російського військового зі Z-свастикою

Інцидент трапився у місті Судак на південному сході окупованого Криму. Там невідомі побили російського військовослужбовця через символіку "Z". Про це заявив представник окупантів, так званий "радник голови Криму з інформаційної політики" Олег Крючков у коментарі одному із росЗМІ.

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Невідомі у Судаку побили військовослужбовця, контрактника. Приводом для нападу став його одяг із символами Z,

– заявив він.

На російського військового, який проходив лікування в місцевому санаторії, напали в районі набережної, нападників нібито було троє. Причиною для бійки стала символіка "Z".

За словами Крючкова, хлопець написав заяву до поліції, й цим вже займається МВС. Нападників розшукують. Крім того, пообіцяв, що реакція буде дуже жорсткою.

Щодо цього висловився і віце-спікер мосміськдуми андрєй мєдведєв. Він зауважиі, що внаслідок нападу постраждала група російських військових. Окупанти звинувачують ц цьому кримських татар.

Чиновник вважає, що окупаційній владі Криму слід розібратися з "настроями" в місті щодо російських загарбників.

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11 липня представництво президента України в Автономній Республіці Крим повідомило, що у тимчасово окупованому Криму розгортається рух опору росіянам "Жовта стрічка".