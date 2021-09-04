У Криму після обшуків заступника голови Меджлісу вивезли в невідомому напрямку

4 вересня 2021 , 09:28
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Джерело:

Фейсбук "Кримської солідарності"

Проросійські силовики проводять черговий обшук в окупованому Криму. Цього разу вони прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

Обшуки прихильники Росії проводять у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

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З обшуками прийшли до заступника голови Меджлісу

Проходить обшук у Нарімана Джеляла – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого Росії у 2016 році,
– повідомили правозахисники.

Згодом активісти уточнили, що Джеляла повезли кудись на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичну допомогу йому надаватиме адвокатка Еміне Авамілєва.


З обшуками прийшли до заступника голови Меджлісу / Фото "Кримської солідарності"

З обшуками прийшли до кримського татарина Одаманова

Російські силовики з ФСБ вранці 3 вересня обшукували будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі. 

Силовики вилучили техніку та схопили кримського татарина. Рідні та адвокати намагалися розшукати чоловіка, але наразі марно.

Важливо! Після окупації Криму Росією у 2014 році на півострові силовики регулярно приходять з обшуками, затримують активістів, журналістів. Особливо агресивні окупанти до членів Меджлісу.
Автор: Наталія Пристанська