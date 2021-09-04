У Криму після обшуків заступника голови Меджлісу вивезли в невідомому напрямку
Джерело:Фейсбук "Кримської солідарності"
Проросійські силовики проводять черговий обшук в окупованому Криму. Цього разу вони прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.
Обшуки прихильники Росії проводять у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.
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З обшуками прийшли до заступника голови Меджлісу
Проходить обшук у Нарімана Джеляла – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого Росії у 2016 році,
– повідомили правозахисники.
Згодом активісти уточнили, що Джеляла повезли кудись на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичну допомогу йому надаватиме адвокатка Еміне Авамілєва.
З обшуками прийшли до заступника голови Меджлісу / Фото "Кримської солідарності"
З обшуками прийшли до кримського татарина Одаманова
Російські силовики з ФСБ вранці 3 вересня обшукували будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі.
Силовики вилучили техніку та схопили кримського татарина. Рідні та адвокати намагалися розшукати чоловіка, але наразі марно.Важливо! Після окупації Криму Росією у 2014 році на півострові силовики регулярно приходять з обшуками, затримують активістів, журналістів. Особливо агресивні окупанти до членів Меджлісу.