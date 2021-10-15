В окупованому Криму українця засудили на 12 років за "шпигунство"

Окупаційний суд Криму засудив на 12 років українця Костянтина Ширінга. Активіста звинувачують нібито в шпигунстві на користь України.

Судилище окупантів відбувалося в закритому режимі. Рішення "суду" повідомив адвокат Ширінга.

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"Шпигунство" гірше ніж "держзрада"

Ще у серпні 2021 року в ФСБ заявили, що викрили "українську розвідувально-диверсійну групу". До її складу нібито входила й російська військовослужбовиця Тетяна Кузьменко, якій висунули обвинувачення у державній зраді. За версією "слідства" військова передавала Ширінгу інформацію про російські збройні сили в Криму.

Окупанти засудили свою соратницю за "держзраду" на 8 років з відтермінуванням 2 роки, поки її дитина не досягне 14-річного віку. Матеріали цієї справи повністю засекречені ФСБ. Тим часом Костянтин Ширінг отримав 12 років за нібито "шпигунство".

В українця проблеми зі здоров'ям

Для 61-річного Костянтина Ширінга "обвинувачення" просило 14 років ув'язнення, водночас захист наполягав на виправданні українця. Однак "суд" вирішив відправити активіста до в'язниці суворого режиму на 12 років.

У Ширінга серцево-судинні захворювання. Ще під час першого засідання йому стало зле. У Сімферопольському СІЗО українець скаржився на відсутність медичної допомоги. За це окупанти переводили його з однієї камери в іншу. За словами активіста, в кожній наступній умови були гірші ніж в попередній.

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