В окупованому Мелітополі чули вибухи в районі аеродрому, де базуються росіяни, – ЗМІ

В тимчасово окупованому Мелітополі люди почули вибухи. Ймовірно, атакували аеродром, де базуються окупанти.

Відпоаідну іноформацію оприлюднили місцеві ЗМІ та телеграми. Атакувати ворога вдалось в ніч проти 3 червня.

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В окупованому Мелітополі чули вибухи в районі аеродрому, де базуються росіяни

В окупованому Мелітополі завдано масивного удару по аеродрому,

– мовиться у повідомленні.

За даними DeepState, друга канонада вибухів пролунала в місті орієнтовно о 4:50 3 червня.

Ворога атакують в Мелітополі: дивіться відео

Згодом в місті пролунала нова хвиля вибухів: відео

Відомі координати розташування ворога

За коментарями авторів відео прилітає на аеродром, який місцеві називають "авіагородок" або "городок сєвєрний",

– повідомили місцеві.

Вибухи в Мелітополі: дивіться відео

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