В окупованому Мелітополі чули вибухи в районі аеродрому, де базуються росіяни, – ЗМІ
3 липня 2022 , 05:22Читать новость на русском
В тимчасово окупованому Мелітополі люди почули вибухи. Ймовірно, атакували аеродром, де базуються окупанти.
Відпоаідну іноформацію оприлюднили місцеві ЗМІ та телеграми. Атакувати ворога вдалось в ніч проти 3 червня.
Зауважте Окупанти почали виловлювати чоловіків у Мелітополі прямо на вулицях
В окупованому Мелітополі чули вибухи в районі аеродрому, де базуються росіяни
В окупованому Мелітополі завдано масивного удару по аеродрому,
– мовиться у повідомленні.
За даними DeepState, друга канонада вибухів пролунала в місті орієнтовно о 4:50 3 червня.
Ворога атакують в Мелітополі: дивіться відео
Згодом в місті пролунала нова хвиля вибухів: відео
Відомі координати розташування ворога
За коментарями авторів відео прилітає на аеродром, який місцеві називають "авіагородок" або "городок сєвєрний",
– повідомили місцеві.
Вибухи в Мелітополі: дивіться відео
Коротко про останні новини з Мелітополя
- 2 липня ЗМІ написали, що окупанти в Мелітополі панічно бояться партизанів. Саме тому вони почали хапати на вулиці усіх чоловіків, які трапляються їм на очі.
- Ба більше, вороги ходять по багатоквартирних будинках та "запрошують" до автобуса. Як повідомляють місцеві, це може бути спроба мобілізувати чоловіків на війну проти України або ж відправити їх на "фільтраційні заходи".
- Ба більше, наприкінці серпня ворог заявив, що хоче відбирати батьківські права, якщо діти не підуть в окупаційну школу. Проте батьків це обурює.