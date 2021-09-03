В окупованому Севастополі дві вулиці назвуть на честь зрадників України

У 2014 році двоє спецназівців "Альфи" із Севастополя зрадили Україну і перейшли на сторону Росію. Згодом їх ліквідували у Дагестані, втім за декілька років їхню пам'ять вирішили вшанувати.

На честь цих двох зрадників України окупанти вирішили назвати дві вулиці у Севастополі. У цьому місті спецпризначенці народилися.

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Зрадникам – вулиця

Вулиці хочуть назвати іменами Дениса Ракицького і Олександра Байбутлова. Вони обидва народилися у 1977 році у Севастополі, обидва служили у спецпідрозділі "Альфа" СБУ.

Коли Росія захопила Крим, вони не послухалися українське керівництво і перейшли на сторону окупанта. Там вони дали "нову клятву у вірності" Росії і вступили до лав ФСБ.

Далі їхня доля знову повторилася: обоє зрадників України загинули у Дагестані 28 серпня 2017 року. Повідомляється, що їх ліквідували ополченці Дагестану.

Через чотири роки по їхній смерті Росія, вочевидь, збирається вшанувати їхню пам'ять.



Повідомлення про загибель зрадників / Колаж з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"

В Україні ж обоє були визнані дезертирами та оголошені у розшук. Щодо них обох суд дозволив примусовий привід. Втім, справу закрили через їхню смерть. І Ракицький, і Байбутлов занесені у базу "Миротворця", однак вже з позначкою "ліквідований".

Повний текст публікації з телеграм-каналу "Анатолій Штирлиц"

Окупований Крим. Дві вулиці в Севастополі окупанти назвуть на честь ФСБшників.

Цікавим фактом є те, що це два зрадника Батьківщини, які після зради були знищені в Дагестані під час проведення каральної "контртерористичної операції" в 2017 році. А могли би ще жити.