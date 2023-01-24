В окупованому Сімферополі чули кілька потужних вибухів

24 січня 2023, 17:09
Читать новость на русском

В окупованому Сімферополі гучно – місцеві мешканці повідомили про кілька потужних вибухів. Зазначають, що звуки лунали в районі вулиці 51-армії.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про щонайменше 4 вибухи. Ймовірно, вони досить потужні, адже тривали близько 5 хвилин. 

Увага Росіян готують до поразки: що означають заяви з Кремля та навіщо Путін "обкладається" ППО

Крим.Реалії зазначили, що звуки вибухів лунали в районі 51 армії. 

Щось увесь час вибухає у Сімферополі на 51 армії, та так що скло тремтять упродовж 5 хвилин, у кого як ситуація?
– пишуть очевидці. 

Наразі офіційних коментарів російської влади Сімферополя щодо цієї ситуації немає. Російські та українські військові також не коментували подію.

Коротко про бавовну в Криму 

  • Спокій росіян у Криму, які вважали, що їх не зачепить війна в Україні похитнулась із першими звуками вибухів, які останнім часом стаються усе частіше. 
  • Часто окупаційна влада намагається виправдати вибухи роботою "надійного" ППО. Однак, все ж бувають і прильоти. Та й власне, й звуки ППО – не дуже то й приємні. 
  • Останні гучні вибухи в Криму лунали зовсім нещодавно – 16 січня у Бельбеку ППО нібито збила аж три українських безпілотники. Зауважте, що там розташована авіабаза ПКС Росії. 
  • Вибухи у Севастополі лунали й у ніч з 15 на 16 січня. Проросійські джерела розповідали, що у місцевих мешканців від вибухів бряжчали вікна.

Зауважте! Росіяни копають у Криму шанці. Місцеві пабліки публікують фотодокази того, що окупанти посилюють оборону. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що шанці тягнуться від селища Заозерне до села Молочне.
Автор: Анастасія Лукашевська