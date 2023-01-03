В окупованому Токмаку потужна"бавовна": окупантів вивозили "камазами"

В тимчасово захопленому Токмаку на Запоріжжі вночі лунали вибухи. "Бавовна" розквітла на базі окупантів, як наслідок – російські вояки зазнали значних втрат.

За даними місцевих ЗМІ, артилерійський вогонь "накрив" розташування російських військ у туберкульозній лікарні міста. Біля зруйнованої будівлі було багато пожежників, медиків та техніки для розбирання завалів.

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Одразу після вибухів місце "прильоту" оточила так звана "поліція".

Місцеві жителі бачили, як двохсотих в чорних пакетах завантажували в КаМАЗи з червоними хрестами і вивозили,

– йдеться у повідомленні.

В Токмаку вогнем накрили базу окупантів: відео

Актуально про "бавовну" на Півдні

Першу ніч Нового року російські загарбники в Мелітопольському районі зустріли гучними вибухами. Зокрема вибухи лунали на військових базах росіян в різних локаціях.

Після цього в окупантів почалась паніка: на центральних вулицях Мелітополя росіяни розставили пересувні блок-пости та влаштували фільтрацію водіям. Також місцевих жителів зупиняли у дворах і перевіряли їхні телефони.

Останнім часом на Півдні України частішають удари ЗСУ по об'єктах російських окупантів. Це дуже схоже на розвиток подій перед звільненням Херсона. Тож, ймовірно, скоро Сили оборони розпочнуть звільнення Мелітополя.

Зазначимо, що останній тиждень Збройні Сили України щодоби ліквідують велику кількість російських військових. Щодня втрати ворога становлять майже 700 – 800 окупантів. "Бавовна" по осередках окупантів стається не лише на окупованих територіях Запорізької області, а й на Донеччині, Луганщині.