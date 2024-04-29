Двічі падала, потрапляла під обстріл, але дійшла: 98-річна бабуся вийшла з окупованої території
Джерело:Національна поліція України
З окупованої частини Очеретиного Донецької області вийшла 98-річна бабуся. Лідія Степанівна йшла весь день, подолала близько 10 кілометрів фронту й все задля того, щоб бути на підконтрольній українській території.
Це вже не вперше, коли українці висловлюють свою громадянську позицію ворогу. Днями з окупованої частини Очеретиного також вийшов 88-річний Іван Якович, який не хотів отримувати російський паспорт.
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Трималася на 2 палицях і характері
З окупованої частини населеного пункту Очеретине вийшла 98-річна Лідія Степанівна. Її історія розчулила мережу, адже бабуся весь день йшла під обстрілами, подолала близько 10 кілометрів фронту, двічі падала й все для того, щоб дістатися української території.
Коли Лідію Степанівну побачили українські військові, то відразу посадили в автомобіль й вивезли у безпечне місце. Правоохоронцям вона розповіла, що жила в Очеретиному разом із сім'єю. Будинок, який Лідія Степанівна будувала власноруч, зруйнували російські військові, тому невістка з чоловіком вийшли раніше, а коли бабуся зібралася – то в тій частині Очеретиного вже був ворог.
98-річна Лідія Степанівна зробила неможливе й у такому віці, без їжі та води, спираючись лише на дві палиці, подолала таку відстань. Двічі бабуся засинала, а потім продовжувала шлях. Ворог не припиняє обстрілів на цій ділянці фронту, тому факт того, що пенсіонерка не отримала жодних поранень, – диво. Бабуся також зізнається, що змогла подолати таку відстань завдяки характеру.
Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла,
– говорить Лідія Степанівна про свій вчинок.
Евакуаційна група "Білий Янгол" вивезла жінку у відносно безпечне місце. Її рідних вже розшукали й незабаром Лідія Степанівна буде знову разом із сім'єю.
Історія 98-річної бабусі, яка вийшла з окупованої території: дивіться відео
Окупанти не припиняють тиснути на Сході
- Ворог продовжує тиснути на Сході нашої країни. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що лише протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.
- Так, російські військові посилили атаки на Авдіївському напрямку. Там протягом доби відбили 55 ворожих атак. Також окупанти активно штурмують на Бахмутському напрямку – там відбили 29 атак.
- Запеклі бої тривають й на інших ділянках фронту. Окрім того, ворог не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ з лівобережжя Херсонщини.