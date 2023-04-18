Загинув Олег Барна: біографія та гучні моменти політичної кар'єри

Колишній депутат Олег Барна загинув у бою на фронті 17 квітня - у переддень свого Дня народження. Сьогодні, 18 квітня, йому мало б виповнитись 56 років.

Про загибель ексдепутата повідомив офіцер зв'язків із громадськістю 68-ї окремої єгерської бригади, де він служив. Проте його тіло ще не евакуювали з поля бою, а тому офіційно загиблим його не вважають. 24 Канал публікує біографію Олега Барни та пригадує найяскравіші моменти з його політичної кар'єри.

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Олег Барна народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області.

Закінчив Нагірянську початкову школу (1977), Ягільницьку середню школу (1984), фізико-математичний факультет Тернопільського педагогічного інституту (1991). Здобув спеціальність менеджера системи освіти (1995) та юриста (2008).

Політична кар'єра Барни

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії "Європейська Солідарність" як безпартійний.

Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від Блоку Петра Порошенка за виборчим округом №167 (Тернопільська область). Голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

У другому турі президентських виборів 2004 року був координатором, а у повторному другому турі – керівником Чугуївського районного штабу Віктора Ющенка у Харківській області. У 2002 році на виборах до Верховної Ради очолював окружний штаб БЮТ.

У 2002 – 2010 роках був Нагірянським селищним головою (Чортківський район Тернопільської області).

У 2000 році був активістом акції "Україна без Кучми" та балотувався до Верховної Ради як самовисуванець на довиборах за 167 округом (Тернопільська область), згодом зняв свою кандидатуру на користь Сергія Жижка.

Барна займався правозахисною діяльністю з 1996 року. У жовтні 1990 року брав участь у "Революції на граніті".

Гучні факти з часів депутатства Барни

11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Барна вручив йому троянди, а потім намагався винести з трибуни. За це депутата тимчасово виключали з фракції БПП.



Барна виносить Яценюка з Ради / Фото УНІАН

Виступаючи на трибуні 14 січня 2015 року він назвав президента Росії Володимира Путіна х**лом. Колишній нардеп тоді сказав, що президент Росії розв'язав в Україні повноцінну війну, яку не можна називати АТО.

У жовтні 2018 року нецензурно висловився на адресу журналіста після питання про кнопкодавство.

У грудні 2018 року у прямому ефірі телеканалу “Рада” побився з народним депутатом Юрієм Левченком.

Фігурував у кількох кримінальних справах за фактом нанесення ним тілесних ушкоджень. Прокуратура у 2008 році закидала Барні службове підроблення, перевищення влади і службових повноважень.

Барна був активним учасником Євромайдану в Чортківському районі та у Києві. Зокрема, депутат отримав поранення в голову та вибите праве плече під час протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.



Олег Барна під час Революції Гідності / Фото Миколи Василечка

Участь у війні

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо "Дядько Олег").

А з початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у військкомат, з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.



Барна з побратимами на вогневій позиції під Дебальцево / Фото Логос Україна

Родина

Одружений, дружина Барна Ольга Василівна – кандидат наук, доцент, викладач університету. Подружжя виховувало двох синів.

Молодший брат Степан Барна — голова Тернопільської ОДА (2015—2019), колишній народний депутат від БПП.



Олег Барна з дружиною та синами / Фото з соцмереж ексдепутата