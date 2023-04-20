У бою та як герой: Геращенко розповіла, де загинув екснардеп Барна
Джерело:Ірина Геращенко
17 квітня на фронті загинув колишній депутат Олег Барна. Він віддав своє життя поблизу Вугледару.
Прощання з Олегом Барною відбудеться 21 квітня у Києві. Об 11:00 – служба в Михайлівському соборі, а о 12:00 – на Майдані.
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Де загинув екснардеп Барна
Нардепка Ірина Геращенко розповіла, що Олег Барна отримав своє перше поранення 18 лютого 2014 на Майдані. Весною того ж року він пішов добровольцем в АТО, але згодом був поранений.
У лютому ексдепутат повернувся до лав ЗСУ та служив у піхоті. Барна увійшов до штурмової роти, але загинув у бою з російськими окупантами під Вугледаром.
Друзі, колеги, побратими, всі , хто знав Олега як дуже щиру і добру людину, справжнього патріота і українця, приходьте завтра віддати останню шану,
– наголосила Геращенко.
Військовий Євген Назаренко зазначив, що Барна загинув як герой. Він один з перших пішов штурмувати ворожі позиції. Також екснардеп вів бій з ворогом на відстані метру та вбив багато окупантів.
"Загинув, отримавши кульове в шию. Він контроверсійна фігура, але загинув як герой. Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно", – додав Назаренко.
Олег Барна загинув під Вугледаром / фото Євгена Назаренка
Олег Барна: коротка біографія
- У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії "Європейська Солідарність" як безпартійний.
- Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від Блоку Петра Порошенка за виборчим округом №167 (Тернопільська область).
- Барна займався правозахисною діяльністю з 1996 року. У жовтні 1990 року брав участь у "Революції на граніті".
- Отримав поранення в голову та вибите праве плече під час протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку.
- У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірськопіхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо "Дядько Олег").