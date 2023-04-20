У бою та як герой: Геращенко розповіла, де загинув екснардеп Барна

17 квітня на фронті загинув колишній депутат Олег Барна. Він віддав своє життя поблизу Вугледару.

Прощання з Олегом Барною відбудеться 21 квітня у Києві. Об 11:00 – служба в Михайлівському соборі, а о 12:00 – на Майдані.

До теми Загинув Олег Барна: біографія та гучні моменти політичної кар'єри

Де загинув екснардеп Барна

Нардепка Ірина Геращенко розповіла, що Олег Барна отримав своє перше поранення 18 лютого 2014 на Майдані. Весною того ж року він пішов добровольцем в АТО, але згодом був поранений.

У лютому ексдепутат повернувся до лав ЗСУ та служив у піхоті. Барна увійшов до штурмової роти, але загинув у бою з російськими окупантами під Вугледаром.

Друзі, колеги, побратими, всі , хто знав Олега як дуже щиру і добру людину, справжнього патріота і українця, приходьте завтра віддати останню шану,

– наголосила Геращенко.

Військовий Євген Назаренко зазначив, що Барна загинув як герой. Він один з перших пішов штурмувати ворожі позиції. Також екснардеп вів бій з ворогом на відстані метру та вбив багато окупантів.

"Загинув, отримавши кульове в шию. Він контроверсійна фігура, але загинув як герой. Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно", – додав Назаренко.



Олег Барна загинув під Вугледаром / фото Євгена Назаренка

Олег Барна: коротка біографія