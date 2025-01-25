Психіатр ЗСУ Друзь планував придбати віллу у Туреччині за 650 тисяч євро, – джерела

В справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого викрила СБУ, з’явилися нові подробиці. У 2024 році він двічі відвідував Туреччину, де намагався придбати триповерхову віллу з басейном за 650 тисяч євро.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Під час своїх поїздок Друзь вів активне листування з рієлтором, який підбирав для нього варіанти елітної нерухомості.

Дивіться також Можуть передати для армії: ЗМІ дізналися, де зберігаються арештовані гроші Тетяни Крупи

На що Друзь витрачав гроші

За інформацією джерел, у 2024 році Друзь дві відвідував Туреччину. Там він хотів придбати за отримані хабарі триповерхову віллу з басейном за 650 тисяч євро.

Вілла, яку хотів придбати Друзь / Фото, надане 24 Каналу

Зокрема, під час поїздок Друзь активно переписувався із рієлтором, який пропонував різноманітні варіанти елітного житла.

Крім того, у Туреччині живе прийомна дочка Друзя, для якої він купив новеньку гібридну Тойоту. Свою покупку він зафільмував на власний телефон.

Нові деталі у розслідуванні справи Друзя: дивіться відео

Також Друзь не шкодував грошей на своїх собак. Для них він придбав розкішний вольєр за 300 тисяч гривень.

Вольєр, який купив Друзь для собак / Фото, надане 24 Каналу

Як стало відомо, його нинішня дружина Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син – пасинок Друзя, живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

Дружина Друзя мала російське громадянство / Фото, надане 24 Каналу

Нагадаємо, що у Олега Друзя виявили на понад 1 мільйон доларів необґрунтованих активів, оформлених на членів сім'ї та сторонніх осіб. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.