Депутата Дядика взяли під варту: його підозрюють у підготовці замовного вбивства

Суд обрав запобіжний захід для депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика. Його підозрюють у підготовці замовного вбивства агропідприємця.

Його взяли під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про підозру Олегу Дядику

Один із київських судів ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика. Його взяли під варту на 60 днів без можливості внести заставу.

Судове засідання у цій справі відбулося 31 січня.

Депутата Олега Дядика підозрюють у організації замовного вбивства. Він та його водій планували ліквідувати місцевого підприємця. Підозрюваний хотів його позбутися, щоб заволодіти агрокомпанією – підробити документи та зробити себе довіреною особою.

За виконання "замовлення" депутат обіцяв своєму водію 20 тисяч доларів і частину майбутніх прибутків підприємства.

Також передав виконавцю усю інформацію про потерпілого підприємця, знаряддя злочину та частину коштів.

Вбивство планувалося на території покинутої насосної станції.

Депутат запросив туди підприємця, щоб нібито обговорити з ним робочі питання.

Вбивство планували вчинити за допомогою мотузки, задушивши жертву та інсценувавши самогубство.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце "ділової" зустрічі".

Депутату загрожує довічне ув'язнення.