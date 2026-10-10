Угруповання військ "Південь" отримало нового командувача

В українській армії відбулася зміна керівництва одного з військових угруповань. Нового командувача призначили на тимчасову посаду за принципом ротації.

Генерал-майор Михайло Сидоренко залишає посаду командувача угруповання військ "Південь", а новим очільником став бригадний генерал Олег Гончарук. Про це речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук повідомив у коментарі "Українській правді".

Деталі кадрових змін

Кравчук зазначив, що відбулася планова заміна командувача угруповання військ.

Це тимчасова посада, і призначення та перебування на ній має тимчасовий характер на ротаційній основі.

На посаду командувача УВ призначено бригадного генерала Олега Гончарука. Його штатна посада – начальник штабу оперативного командування "Південь".

Гончарук – Герой України, був командиром 128 бригади та заступником чинного головкома Михайла Драпатого в ОТУ "Луганськ".

Водночас Сидоренко залишається на посаді командувача оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, що у вересні посаду командувача угруповання військ "Схід" залишив генерал-майор Віктор Ніколюк. Тоді ж стало відомо, що 11 корпус Сухопутних військ очолив полковник Еміль Ішкулов.