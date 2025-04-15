Що відомо про Григорова – нового начальника Сумської ОВА

Сумська область отримає нового керівника. Кабінет Міністрів 15 квітня погодив кандидатуру Олега Григорова на посаду начальника Сумської обласної військової адміністрації.

24 Канал розповідає, що відомо про Олега Григорова.

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Хто такий Олег Григоров

Олег Григоров – генерал поліції третього рангу, кадровий силовик з багаторічним досвідом у структурах Нацполіції. Із 2021 року він очолював Головне управління Національної поліції у Луганській області. До цього був заступником начальника ГУНП у Запорізькій області, а ще раніше – у Сумській області.

У серпні 2024 року президент надав Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу. Саме на Луганщині, в умовах бойових дій, він активно координував роботу поліції на прифронтових територіях.

Майно та доходи

У січні 2025 року Григоров подав електронну декларацію як кандидат на державну посаду. Згідно з документом, у спільній власності з Людмилою Григоровою йому належить квартира в Сумах, якою безоплатно користується дружина Ірина. Ще одна квартира, розташована в Києві, перебуває у спільній власності з Олексієм Сачком. Прописаний Григоров офіційно у Запоріжжі – у службовому житлі університету "Запорізька політехніка".

Родина Григорових має два автомобілі: Mazda CX-5 2021 року, вартістю 941,2 тисячі гривень, записана на дружину, а Audi Q7 2016 року за 980 тисяч гривень – на самого Олега Григорова.

Протягом 2024 року Григоров отримав 845,2 тисячі гривень заробітної плати в поліції Луганщини, ще 473,7 тисячі гривень – як грошове забезпечення від Нацполіції. Його дружина, яка працює у Нацполіції Сумщини, задекларувала майже 511 тисяч гривень зарплати.

У родини – 1 447 000 гривень готівки. Крім того, Олег Григоров зберігає близько 32 тисяч гривень на банківських рахунках, а його дружина – ще майже 90 тисяч гривень.