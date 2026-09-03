Зеленський раптово звільнив одного з високопосадовців СБУ
Президент Зеленський 2 вересня раптово звільнив одного з високопосадовців СБУ. Йдеться про Олега Храмова.
Відповідний указ з'явився на сайті президента.
Що відомо про Олега Храмова
️Олега Храмова було звільнено з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.
Він обіймав цю посаду з 6 березня 2023 року.
Про причини такого кадрового рішення не повідомляється.
Водночас воно збіглося зі стріляниною між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася у Києві 1 вересня. Вранці 2 вересня СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла підготовці теракту, який нібито організовувала ФСБ проти російського опозиційного діяча.
Зеленський обговорив цей інцидент із Генеральним прокурором Русланом Кравченком, а до встановлення всіх обставин події також долучиться Державне бюро розслідувань.
Президент зазначав, що за результатами розслідування мають бути ухвалені відповідні рішення – не лише про встановлення обставин конфлікту, а й про відповідальність його учасників та можливі кадрові рішення.