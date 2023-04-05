Затриманий головою СБУ Малюком ТОП-"кріт" може отримати довічне, – експерт

Колишній начальник кримського управління СБУ Олег Кулініч, якого раніше викрила Служба безпеки, має отримати суворий судовий вирок.

Про це пише народний депутат Верховної Ради 8 скликання і політичний експерт Олександр Черненко.

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"Затриманий Малюком ТОП-"кріт" може отримати довічне. Така санкція статті за держзраду у воєнний час. І було б дуже показово, якби суд виніс максимально суворий вирок. Загалом справа Кулініча – це сигнал усім зрадникам: їх знайдуть і покарають. Як сказав Малюк: кожного крота обов'язково витягнуть на світло", – зазначив Олександр Черненко.

Він додав, що записи розмов Олега Кулініча та ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича проливають світло на те, як "політичний офіс" у Москві працював проти України.

Тут і шпигунство, і збір інформації, і пошук кадрів. До речі, у перехопленнях чути, що Сівкович підкидає ідеї Кулінічу, як і куди треба розставляти своїх людей та які саме регіони цікавлять ФСБ. Тим важливішим є викриття Кулініча. Бо СБУ не лише викрила зрадника, але й зібрала потужну доказову базу до суду,

– підкреслив Черненко.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань 5 квітня 2023 року оприлюднили перехоплення розмов ексочільника кримського управління СБУ Олега Кулініча з його куратором Володимиром Сівковичем. Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершилось і справа буде передана до суду.

Розмова Олега Кулініча з Володимиром Сівковичем: дивіться відео

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали Олега Кулініча у липні 2022 року в результаті спецоперації. Йому було оголошено підозру за кількома статтями, серед яких державна зрада та створення злочинної організації.

Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов'язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного крота витягнемо на світло,

– заявив Голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк.