Навіки 44: на фронті загинув прикордонник із Тернопільщини Олег Ляхович

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. На фронті загинув прикордонник із Тернопільщини Олег Ляхович.

Про сумну звістку повідомила на своїй сторінці у Facebook Кременецька громада. Прощання з Героєм відбудеться 18 вересня у Кременці Тернопільської області.

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Що відомо про смерть Героя

Олег Ляхович проходив службу у зенітно-ракетному відділенні. На момент смерті йому було 44 роки.

Любий братику, спочивай з Богом! Ти наш Герой!,

– написала у Facebook сестра загиблого.

Ляхович був інспектором прикордонної служби третьої категорії. Він виконував обов'язки номера обслуги першої групи ПЗРК в першому зенітно-ракетному відділенні прикордонної зенітно-ракетної застави третьої прикордонної комендатури швидкого реагування.

Життя захисника обірвалося на фронті в Луганській області. Прощання з воїном відбудеться 18 вересня в його рідному місті.

"Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Олега! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!", – мовиться в повідомлені громади.