Керівник Полтавського БЕБ задекларував літак, десятки земельних ділянок і мільйонні статки

Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц задекларував готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів та одномоторний літак Socata TB 20 GT у декларації за 2023 рік.

Також посадовець задекларував автівки, десятки земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на декларацію чиновника.

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Олег Пахніц задекларував мільйонні статки

У декларації Олега Пахніца також знайшли низку іншого цінного майна – щонайменше кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи. Крім вищезгаданого, чоловік також має нерухомість у Словаччині.

Згаданий у документі літак Socata TB 20 GT належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес". За даними місцевого ЗМІ, Пахніц був його бенефіціаром, літак із бортовим номером UR-COL коштує на ринку близько 415 тисяч доларів.

За 2021 – 2023 роки у декларації також згадані готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів. Його родина володіє значним майном, включаючи десятки земельних ділянок у Дніпропетровській області.

До слова, керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 2023 рік задекларувала 785 435 гривень пенсії. Тобто, десь 65 тисяч на місяць. Джерело доходу – головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області. При цьому вік посадовиці – 42 роки.