Про брата-енергомагната, членство в "Опоблоці": як заступник Єрмака коментував розслідування ЗМІ

Журналісти стверджують, що компанії, пов'язані зі заступником голови ОП Шурмою, уже після окупації отримували гроші з держбюджету України. Посадовець назвав розслідування щодо цього маніпулятивним. Разом з тим, з-поміж іншого, він спробував пояснити, чому був членом "Опоблоку".

У серпні 2023 року Bihus.Info опублікувало матеріал про брата Ростислава Шурми, який керує сонячними електростанціями на Запоріжжі. Після 24 лютого 2022 року ці підприємства продовжували отримувати гроші від держави за "зеленим тарифом", хоча, ймовірно, уже не були частиною енергосистеми України через часткову окупацію регіону.

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В одному зі свіжих інтерв'ю заступник Андрія Єрмака, голови Офісу Президента, відповів на закиди у свій бік. Додамо, що також йому поставили незручне запитання стосовно членства в "Опозиційному блоці". Як відомо, раніше ця політична сила називалась "Партія регіонів".

Відповідь Шурми щодо брата-бізнесмена

За словами службовця, його брат є справді успішним українським енергетичним підприємцем та усі його компанії зараз працюють на території, що контролює українська армія.

Окрім того, заступник голови ОП прокоментував інформацію стосовно того, що його брат міг отримувати гроші від держави за електроенергію, яка фактично не надходила до України.

Власне, він підтвердив, що відповідні компанії отримувати ці гроші, але це нібито є маніпуляцією з боку ЗМІ, оскільки інші фірми – не його брата – також отримувати ці кошти.

Енергетика – це не історія, де кожен працює, як хоче. Маніпулятивність у тому, що там у розслідуванні вибрані окремі компанії... Я запитував брата (Олега – 24 Канал): так, його компанії отримувати гроші, однак як і інші компанії, що є на цій території.

Справедливо буде сказати, що у розслідуванні антикорупційного видання згадуються не лише компанії брата заступника Офісу Президента. Також, скажімо, там є перелік відповідних підприємств бізнесмена Василя Хмельницького.

Як брат Шурми отримував гроші за електроенергію, яка, ймовірно, не надходила до українців: дивіться розслідування Bihus.Info

Заступник глави ОП і "Опозиційний блок"

Розслідувачі стверджують, що від липня 2022 до липня 2023 року компанії брата Шурми загалом отримали понадза електроенергію за "зеленим тарифом" від державного підприємства "Гарантований покупець".

Потрібно знати, що у 2010 році Шурма став депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів". У 2015 році – балотувався до Запорізької міської та обласної рад як кандидат від "Опозиційного блоку". Від мандату він відмовився та 5 років займався розбудовою партійної організації.

У 2019 році Шурма брав участь у виборах до Верховної Ради як член цієї ж партії разом з проросійськими політиками. Водночас, як стверджує Шурма, у нього ніколи не було проросійських поглядів – він лише був зосереджений на професійній кар'єрі.

Я надав згоду на те, аби бути в списку ("Опозиційного блоку" на парламентських виборах 2019 року – 24 Канал), але мандат брати не планував. Я просував свою особисту позицію, доносив свою політичну позицію на етапі виборів. Вважав це доцільним.

Також Ростислав Шурма спростував інформацію стосовно того, що його сім'я в період від 2015 до 2020 року, коли при владі був "Опозиційний блок" в Запоріжжі, незаконно заволоділа гектарами земель в цьому регіоні.

Інтерв'ю заступника голови ОП про його брата, членство в "Опозиційному блоці": канал "Радіо Свобода"

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Згадаємо наостанок, що в Офісі Президента Шурма почав працювати у 2021 році. Як він сам стверджує, спершу він працював в цьому інституті на "волонтерських засадах", потім – як позаштатний радник, і лише через деякий час став заступником Єрмака.