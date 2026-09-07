Українські спецслужби ліквідували в Донецьку вбивцю генерала ГУР Максима Шаповала, – LB

У тимчасово окупованому Донецьку українські спецслужби ліквідували співробітника так званого Міністерства держбезпеки ДНР Олега Шутова, який у 2017 році підірвав командира спецпризначенців ГУР Максима Шаповала. Оперативники знищили зловмисника за допомогою саморобного вибухового пристрою, закладеного в його автомобіль.

Про вдалу спецоперацію виданню LB.ua повідомили джерела в українських спецслужбах.

Що відомо про ліквідацію Шутова?

За їхніми даними, ліквідація відбулася біля спортивного комплексу Динамо в Ленінському районі Донецька, де вибухнуло авто Subaru.



Авто Шутова, у якому його ліквідували / LB.ua

Інформацію про успішне знищення злочинця не оприлюднювали одразу з міркувань безпеки. Агентурно-бойова група мала спочатку повернутися на підконтрольну Україні територію.

Місцеві окупаційні джерела намагалися приховати факт спецоперації. Вони заявляли про нібито атаку БПЛА, внаслідок якої постраждав голова місцевої федерації спортивної боротьби.



На місці вибуху авто Шутова / LB.ua

Причетність до терористичних актів у Києві та Маріуполі

Олег Шутов був оперативним співробітником центру спецоперацій МДБ ДНР і очолював окупаційну асоціацію дзюдо та самбо. У квітні 2024 року це відомство розформували, передавши функції місцевому управлінню ФСБ.

Вперше дані виконавця теракту оприлюднив у квітні 2019 року тогочасний голова СБУ Василь Грицак.

Шутов Олег Миколайович, 9 березня 1966 року народження, мешканець міста Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала,

– зазначав очільник СБУ.

Для виконання злочину Шутов винайняв квартиру та паркомісце в тому ж будинку, де мешкав командир 10-го окремого загону спеціального призначення ГУР МО України. Одразу після підриву авто в Солом'янському районі Києва 27 червня 2017 року кілер утік до Росії, а звідти повернувся на Донбас.

Окрім цього, Шутов причетний до підриву автомобіля начальника відділу контррозвідки УСБУ в Донецькій області полковника Олександра Хараберюша. Вона сталася 31 березня 2017 року у Маріуполі.

За даними СБУ, організаторами обох убивств українських офіцерів виступали начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Дмітрій Мінаєв та керівник центру спецоперацій МДБ ДНР Васілій Євдокімов на прізвисько Лєнін.